עמותת אמני נתניה מציגה: החלל שבפנים

השבוע התקיימה תערוכת אומנים בשיתוף היכל התרבות ועמותת אמני נתניה. נושא התערוכה היה "החלל שבפנים". נושא התערוכה נבחר על-ידי האוצרת חן ליאופולד לפני שנה. אולם, אז הגיע אסון השבעה באוקטובר והנושא קיבל משמעות אחרת.

בתערוכה מציגים אומנים שונים מסגנונות שונות. אחת האמניות בקבוצה היא נורה ואסה ספשי. נורה, עולה חדשה שעלתה מנורבגיה, מתפרנסת מאמנותיה משנת 1996. כחלק מהתערוכה שהתקיימה השבוע, נורה ציירה ארבע יצירות המתקשרות ישירות – גם לאירועי השבעה לאוקטובר.

נורה שהינה עולה חדשה, משתתפת בפרויקט של אגף הקליטה ומשרד העלייה והקליטה "אומנים עולים". התוכנית עוזרת לקדם עולים חדשים וגם ותיקים בכל תחומי התרבות.

אגף הקליטה מקדם את העולים החדשים, בכך שנותן להם פלטפורמות שונות לבטא את יכולותיהם. הוא גם מעניק להם סדנאות, הכשרות והרצאות בכל התחומים. זאת, על מנת שהם יצברו יותר ידע וניסיון.

אחת התמונות של נורה, "red sea", נבחרה להשתתף במיצג נודד, שכרגע מתקיים בסידני אוסטרליה. שם המיצג הוא "standing with Israel AU displays – Never again". מיצג המחזק את ההסברה הישראלית על אירועי ה- 7.10.