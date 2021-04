לניאדו: חולי דיאליזה מפתחים נוגדנים ברמה נמוכה יותר לחיסוני קורונה

ד”ר משה ששר, מנהל המחלקה לנפרולוגיה, בבית חולים לניאדו פרסם מחקר, ראשון מסוגו בעולם, שבחן את את רמת הנוגדנים בקרב חולי דיאליזה לאחר קבלת חיסוני פייזר.

המחקר, כפי שפרסם הבוקר (שני) אדיר ינקו בידיעות אחרונות, פורסם באחד העיתונים החשובים בעולם בתחום הנפרולוגיה: Clinical Journal of the American Society of Nephrology – Cjasn.

ד”ר ששר בחן את רמות הנוגדנים שפיתחו 56 מטופלי דיאליזה בבי”ח לניאדו. זאת לעומת 96 אנשי צוות בית החולים. כל הנבבדקים – חולי הדיאליזה ואנשי הצוות חוסנו בשתי מנות חיסון.

הבדיקה נעשתה לפחות שבוע לאחר מתן מנת החיסון השניה.

מבית חולים לניאדו נמסר, כי ממצאי המחקר מראים בבירור, כי חולי הדיאליזה פיתחו נוגדנים ברמה נמוכה יותר מקבוצת הביקורת של עובדי בית החולים.

כמו כן משמעות המחקר נבחנות בימים אלו. בנוסף אולי יש צורך לשנות את תיזמון או מינון החיסון לחולי דיאליזה על מנת להעלות את התגובה של החולים לחיסון.

ד”ר משה ששר מסר, כי “המחקר בוצע במהלך חודשים ינואר ופברואר. כמי שמטפל מדי יום בחולי דיאליזה, אני סבור שאנו חייבים להמשיך ולחקור על מנת לוודא, כי ההגנה הניתנת לחולים שלנו מהחיסונים היא מספקת. אני והצוות שלי בוחנים בימים אלו אפשרויות להמשך המחקר, על מנת להגיע למסקנות והמלצות ישימות בעתיד הקרוב”.

ד”ר ששר הוסיף, כי “העובדה שמגזין נפרולוגי כל כך חשוב כמו ה- Clinical Journal of the American Society of Nephrology – Cjasn בחר לפרסם את המאמר, הינה תעודת כבוד לצוות בית החולים שעסק באינטנסיביות בביצוע המחקר, בסטנדרטים הגבוהים ביותר”.

נדב חן, מנכ”ל בית חולים לניאדו בירך את ד”ר ששר וצוותו על ההישג המרשים ואמר: “הפעילות המחקרית בבי”ח לניאדו הינה פעילות יומיומית שמטרתה הגעה ליכולות ותובנות לשיפור הטיפול המיקצועי בחולים. המחקר הזה מצטרף למחקרים נוספים בדיסצפלינות קליניות שונות שפורסמו בבמות הקליניות החשובות ביותר בעולם”.