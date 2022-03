"אנחנו והם" – תערוכת תלמידים חדשה באורט לבוביץ

מהו הסיפור של החברה הישראלית? האם ריבוי הזהויות וקבוצות ההשתייכות מחייב מציאות של מחלוקת וקונפליקט? ועד כמה באמת הקונפליקטים הללו משקפים אמת ולא הנדסת תודעה?

תלמידות ותלמידי י"א בבית הספר אורט יד ליבוביץ' – עסקו השנה בשאלת הזהות והשייכות, הציפו שאלות של מאבק על רקע של זהות קבוצתית וייצגו את התובנות בתוצרים ייחודיים, אותם הם מציגים בתערוכה: Us vs. Them

ורד דוברת, מנכ"לית בית הספר, סיפרה על התערוכה הייחודית. "התערוכה נעה בין הרצון לייצוג קבוצות מיעוט והצורך לעורר אמפתיה אך גם מחשבה עצמאית וביקורתית".

"תלמידות ותלמידי שכבת י"א ישמחו לארח ולהדריך מבקרות ומבקרים בתערוכה השנתית שהפכה למסורת".