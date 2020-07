רחוב על שמו של מייסד איפאק, העיתונאי ישעיהו סי. קנן

מועצת העיר נתניה, אישרה שורה של שמות רחובות חדשים, על שם אישים. ברשימה: בהם ישעיהו סי. קנן, מייסד השדולה הפרו ישראלית (איפא’ק).

ישעיהו ליאו (“סי”) קנן (באנגלית; Isaiah Leo Kenen), נולד בקנדה בשנת 1905. קנן, היה מייסד השדולה היהודית הפרו-ישראלית (1951).

השדולה שהקים עוסקת, בעיקר, בשתדלנות לגבי האינטרסים של מדינת ישראל בבתי הקונגרס בארצות הברית.

בארץ מכונה השדולה בקיצור איפא’ק כראשי תיבות של השם המלא באנגלית American Israel Public Affairs Committee.

ישעיהו סי קינן שימש כעיתונאי וכמייסד גילדת העיתונאים בעיר קליבלנד, אוהיו.

במסגרת פעילותו בקונגרס היה קנן הראשון אשר הצליח להעביר חקיקה הכוללת סיוע כלכלי למדינת ישראל בהיקף של 67 מיליון דולר.

בעת סיום תפקידו כמנכ”ל הארגון בשנת 1974, הגיע היקף הסיוע הביטחוני והאזרחי מארצות הברית למדינת ישראל לסכום של 2.2 מיליארד דולר.



היוזמה להנצחת ישעיהו סי קנן (Isaiah Leo Kenen)

היוזמה להנצחתו היו של שלומי וורנר מנכ”ל “קרן נתניה” וכן קובי ברדה, דובר עיריית נתניה לשעבר וכיום עומד בראש תכנית “גל” במכללת ‘שערי משפט’.

קובי ברדה, בוגר מחזור ה’ בתוכנית רודרמן לארה”ב באוניברסיטת חיפה, כתב תזה על הקמת שדולת איפאק (AIPAC), על ידי סי. קנן.

בשנה האחרונה סיים מר ברדה, את כתיבת הספר AIPAC’s Grassroots Path to Congress: How Isaiah Kenen Built AIPAC to Be A Powerhouse .

ספר זה מתאר את המודל של קנן להפעלת הלובי היהודי בארצות הברית המבוסס על “תיאורית הפירמידה ההפוכה של סי. קנן“.

עיקר הגישה בוססה על הנעת אזרחים אמריקאים להשפיע על הברית בין ארה”ב לישראל.

ברדה מסר בתגובה על החלטת מועצת העיר נתניה בראשות ראש העיר נתניה, מרים פיירברג-איכר ויו”ר הוועדה למתן שמות רחובות, חבר המועצה עו”ד אדיר בנימיני.

“אני גאה, במיוחד, לסגור חוב היסטורי של מדינת ישראל על התרומה האדירה של יהדות ארה”ב בכלל ושל סי קנן בפרט”.

“זה יותר מסמלי, שנתניה, העיר הישראלית הראשונה שהוכרה לאחר הקמת המדינה, בוחרת להנציח ברחוב את מייסד איפא”ק ומנכ”לה הראשון”.

“אני מבקש להודות באופן אישי למנהיגות של ראה”ע נתניה מרים פיירברג-איכר וליושב ראש ועדת שמות העירוני, עו”ד אדיר בנימיני”.

פיירברג-איכר מסרה בתגובה, כי “בהנצחת אישים אלה, אנו זוכים להוקיר להם תודה על תרומתם למדינת ישראל ולעם היהודי”.

ואילו יו”ר ועדת השמות בנתניה, עו”ד בנימיני, הוסיף: “אנו ממשיכים במגמה להנצחת דמויות ערכיות שתרמו למדינה, לעם היהודי ולאנושות”.

