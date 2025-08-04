ראש עיריית נתניה דורשת טיפול דחוף במפגע יתושים

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג־איכר, קוראת לנקיטת צעדים מיידיים נגד התפשטות יתושים נשאי קדחת הנילוס. היתושים, שהתגלו לאחרונה באזור עמק חפר, עלולים להוות סכנה בריאותית ממשית לתושבי האזור כולו. בפנייתה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, הדגישה ראש העיר את הצורך בפעולה דחופה ומתואמת.

איגוד ערים לאיכות הסביבה, כידוע, הוא גוף משותף למספר רשויות מקומיות. מטרתו לטפל במפגעים סביבתיים החוצים גבולות מוניציפליים. בהם, זיהום אוויר, זיהום מים, וכן טיפול במזיקים. פעולות האיגוד מבוצעות כזרוע המקצועית של הרשויות בתחום איכות הסביבה, והוא מוסמך להוביל מבצעי הדברה, ניטור והסברה.

פיירברג־איכר ציינה כי יתושים אינם מכירים בגבולות עירוניים. התפשטותם עלולה להגיע לנתניה ואף ליישובים נוספים בסביבה. לדבריה, שמירה על בריאות הציבור עומדת בראש סדר העדיפויות העירוני, ולכן יש לפעול במהירות ובנחישות.

"אני קוראת לאיגוד ערים לאיכות הסביבה לפעול במקצועיות ובשיתוף פעולה מלא," אמרה. "יש למנוע את התפשטות הנגיף ולהבטיח את שלומם של תושבי האזור כולו."

קדחת הנילוס המערבי היא מחלה נגיפית שמועברת לבני אדם בעיקר בעקיצת יתושים נגועים. ברוב המקרים המחלה גורמת לתסמינים קלים, אך במקרים מסוימים היא עלולה להתפתח למחלה קשה הפוגעת במערכת העצבים ואף לגרום למוות. בשל כך, משרד הבריאות ממליץ על הגברת מאמצי המניעה וההדברה במוקדי התפרצות.

באיגוד ערים לאיכות הסביבה צפויים לבצע פעולות ניטור ממוקדות באזור עמק חפר. בנוסף, תתבצע בדיקת מוקדי מים עומדים – כר גידול עיקרי ליתושים – ויינקטו פעולות הדברה בהתאם. האיגוד צפוי לשתף פעולה עם הרשויות המקומיות, בהן עיריית נתניה ומועצת עמק חפר, כדי לבלום את התפשטות המפגע.

במקביל, בעירייה קוראים לתושבים לנקוט אמצעי מניעה בבית ובחצר. בין ההנחיות: ריקון מים עומדים מאדניות, כלי קיבול ודליים, ניקוי מרזבים, כיסוי בורות מים והתקנת רשתות צפופות בחלונות. צעדים אלה מפחיתים משמעותית את הסיכון להתרבות יתושים בסביבה הביתית.

פעולה מהירה כעת, טוענת פיירברג־איכר, היא מפתח למניעת התפשטות הנגיף ולשמירה על בריאות תושבי נתניה והאזור כולו.