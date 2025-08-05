ים, שמים ורוח גם: תערוכה חדשה בנתניה

בנתניה נפתחת השבוע התערוכה "ים שמים ורוח גם", יוזמה של עמותת אמני נתניה. האירוע, שייפתח ב־7 באוגוסט 2025, מזמין את הציבור למסע אמנותי המשלב טבע, רוח ורגש. התערוכה תינעל ב־3 בספטמבר, ותוצג בגלריית האכסדרה של היכל התרבות.

התערוכה, שאצרו שרית איזמן וחן וינקלר, מפגישה שמונה אמנים ואמניות: אולי ברמסון, אריק שניידר, אירנה ברודסקי, דליה לנגר, דניאלה להב, חן וינקלר, חיה רוזיק ושרית איזנמן. כל אחד מהם מציע פרשנות אישית לקשר שבין הים, השמים והרוח.

הים, כמטאפורה לחוסר גבולות ולזרימה מתמדת, מהווה בסיס לרבות מהעבודות. הוא מופיע בציורי שמן גדולים, בעבודות אקריליות המחקות את תנועת הגלים ובמיצבים המשלבים אלמנטים פיזיים ומטפוריים. האמנים בוחנים את הים גם כמרחב פיזי מוחשי וגם כמרחב מטאפיזי של זיכרון, שינוי והשתנות.

השמים בעבודות אינם רק רקע, אלא מוקד מרכזי. חלקם מצוירים בגוונים עמוקים של כחול, אחרים בהפשטות גיאומטריות שמזמינות התבוננות פנימית. הם מסמלים כמיהה אנושית לחרוג מהיומיומי ולגעת באינסופי.

הרוח, האלמנט הבלתי נראה, נוכחת כמעט בכל עבודה. היא מחברת בין הים לשמים, מסמלת חירות ויצירתיות, ומעניקה ממד רגשי נוסף לתערוכה. השם "גם" שבכותרת מוסיף רב־משמעות ומרחיב את ההקשרים בין האלמנטים.

הגלריה עוצבה במיוחד כדי לשדר תחושה של מרחב ימי־שמימי. המבקרים מוזמנים לחוות לא רק את המראה, אלא גם את הצלילים, הריחות והמרקמים. כך נוצרת חוויה רב־חושית המעודדת שהייה והתבוננות ממושכת.

לדברי האוצרים, "ים שמים ורוח גם" אינה רק תערוכה אמנותית, אלא גם מסע בזיכרון הקולקטיבי הישראלי. היא מציפה שאלות על זהות, על מערכת היחסים בין טבע לתרבות ועל היכולת לשוב לקצב הטבעי בעולם דיגיטלי מואץ.

שעות פתיחת הגלריה מותאמות לשעות פעילות היכל התרבות בנתניה, והכניסה בהתאם להנחיות המקום.