חגיגה הודית ססגונית התקיימה באולם בית יוחנן בנתניה

מאות צפו במופע המחול ההודי של להקת Amaiza בהובלת עיריית נתניה, שגרירות הודו בישראל והאגודה לעידוד תיירות. על חיבור בין תרבויות ואמנות

חגיגה הודית מרהיבה נערכה השבוע באולם בית יוחנן בנתניה. מאות תושבים ואורחים הגיעו לצפות במופע מחול ססגוני של להקת Amaiza. המופע התקיים במעמד סגנית ראש העיר טלי מולנר וראש מחלקת דיפלומטיה ציבורית בהודו, ניאנטרה פנדה.

האירוע התקיים בשיתוף שגרירות הודו בישראל, מרכז התרבות ההודי והאגודה לעידוד תיירות נתניה. הלהקה, שהגיעה ישירות מהופעות בירדן ובלבנון, הציגה ביצועים מרהיבים של מחול הודי מסורתי ומודרני. המופע נגע ללב הקהל, וזכה לתשואות נלהבות לאורך הערב.

כ־300 איש מילאו את האולם. בין הנוכחים: נציגי משרד החוץ, הקונסול הכללי של ישראל במומבאי יניב רווח, דיפלומטים, נציגי הקהילה ההודית ותושבי העיר. האירוע היווה שיא לשורת פעילויות הודיות בנתניה בשנה האחרונה.

במהלך השנה התקיימו בעיר יום היוגה הבינלאומי, פסטיבל סרטים הודי ומופעי מוזיקה אתנית. השגריר ההודי החדש בישראל השתתף אף הוא בפעילויות שנערכו בעיר. שיתוף הפעולה ההדוק עם שגרירות הודו הפך לסימן היכר תרבותי בנתניה.

סגנית ראש העיר טלי מולנר בירכה את השותפים לאירוע. בדבריה אמרה, כי "זוהי עוד הוכחה לחברות בין נתניה להודו. נמשיך לחזק את הקשרים התרבותיים גם בעתיד, במיוחד בימים אלה".

ראש מחלקת הדיפלומטיה הציבורית, ניאנטרה פנדה, שיבחה את נתניה. "העיר מאמצת את התרבות ההודית בחום מרגש. זהו חיבור אמיתי בין עמים", ציינה.

אולגה לוריא, מנכ"לית האגודה לעידוד תיירות, הדגישה את מחויבות העיר לקשרים בינלאומיים. לוריא הדגישה, כי "נמשיך לקדם שיתופי פעולה עם שגרירויות מכל העולם".

הקונסול הכללי יניב רווח סיכם את האירוע: "דרך התרבות אנחנו יוצרים גשרים. אני מתרגש לפתוח את תפקידי עם אירוע כה משמעותי. זו דוגמה לחיבור עמוק בין הודו לישראל, המבוסס על ערכים, לא רק אינטרסים".