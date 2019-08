פסטיבל נתניה הבינלאומי לתאטרון רחוב וליצנות: כל ההופעות

פסטיבל נתניה לתיאטרון רחוב וליצנות של ישראל. צילום יח"צ עיריית נתניה

מופעי חוצות הכוללים תאטרון רחוב, ליצנים על שלל סגנונותיהם, לצד הצגות ליצנות באולמות העיר נתניה, בהם היכל התרבות על-שם ספי ריבלין בשכונת קריית השרון וכן במתחם “הגג – המרכז לצעירי העיר” – עיריית נתניה מארחת את פסטיבל תאטרון הרחוב והליצנות של ישראל בפעם השישית. על-פי המתוכנן בימים שלישי-חמישי (13.08-15.08) יתקיימו הצגות ליצנות באולמות בתשלום סמלי, ואילו בימים רביעי – חמישי (14.08-15.08) יתקיימו במקביל מופעי חוצות לעשרות אלפי תושבי נתניה ומבקריה ברחוב הרצל נתניה – הכניסה חופשית.

פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות, שהחל מהשנה ובאישור משרד התרבות הפך לפסטיבל נתניה הבינלאומי לתאטרון רחוב וליצנות, נחשב לאבן שואבת של תושבים ותיירים וסוחף אחריו עשרות אלפי מבקרים. השנה ייפתח הפסטיבל ביום שלישי (13.08) ויסתיים ביום חמישי (15.08).

רחוב הרצל ייארח את הפסטיבל בתאריכים 14 עד 15 באוגוסט, במסגרתו יתקיימו מופעי ליצנים מקוריים מהארץ ומהעולם בחוצות העיר ללא תשלום. במקביל לכך, יתקיימו במשך שלושה ימים (בתאריכים 13 עד 15 באוגוסט) הצגות ליצניות והומוריסטיות באולמות בתשלום סמלי. כל המופעים וההצגות ימחישו כי ליצנות זה לא רק אף אדום אלא מגוון דמויות הומוריסטיות המציג תאטרון משובח ומסקרן.

הופעות חינם

במסגרת מופעי החוצות שיתקיימו בימי רביעי-חמישי 14-15.8 בין השעות 19:30 עד 22:30 בסטריט- מול רחוב הרצל, יחכו לקהל הרחב מגוון ליצנים בהופעות ססגוניות ואינטראקטיביות ביניהם: ליצן בעל שיא גינס עולמי ואלוף עולם לשעבר בחד אופן שחבר לליצנית אקרובטית וביחד יצרו מופע קומי שהוא שילוב בין הקומיקס לבין ביצועים מטורפים על חד אופן, הליצן ג’ו מאפיונר אפל מסתורי ומסוכן, שחקן כדורסל היתולי שמצחיק את הקהל בסיטואציות שונות המושאלות מעולם הכדורסל ומתנגשות עם עולם הקרקס, ועוד.

הצגות ליצנות לילדים ולכל המשפחה – אולם ספי ריבלין – קריית השרון

במסגרת ההצגות באולמות שיתקיימו כבר החל מיום שלישי 13.8, יתקיימו הצגות קומיות הן לילדים והן למבוגרים בעלות של 30 ₪ לכרטיס. השנה, ההצגות יעברו למיקום החדש ויתקיימו בהיכל התרבות ע”ש ספי ריבלין קריית השרון ובמתחם הבילוי לצעירים “הגג”, בית לצעירים בנתניה. ההצגות כולן קומיות וליצניות ומתכתבות עם העובדה, כי האולם קריית השרון קרוי ע”ש ספי ריבלין ז”ל שהיה קומיקאי מוערך ואחד מגדולי הליצנים בישראל.

הצגות הילדים בהיכל התרבות ע”ש ספי ריבלין קריית השרון בשעות הבוקר:

“משל למשל” בשעה 10:00, עיבוד לבמה של שניים מהמשלים המפורסמים והאהובים – מאת אייזופוס, הצגה לכל המשפחה בהפקת תאטרון ארצי לנוער המפגישה את הקהל עם מגוון חיות שנפגשות ביער צבעוני וקסום ויוצאות להרפתקה מלאת חן, הומות וחכמת חיים.

“היה היה אף” של תאטרון לילדים ונוער אורנה פורת בשעה 12:00 לגילאי 5-9. מופע של 2 ליצנים וליצנית היוצאים אל הבמה, אך מסתבר שהם לא מתואמים לגבי הסיפור שבאו לספר. אחת הכינה את פיטר פן, השני את שלגייה והשלישי את סינדרלה. כל אחד מושך לאגדה שלו, ומגייס את האחרים להיות שותפים, ושיתופי הפעולה המפתיעים יוצרים חגיגה מתפרצת של ליצנות איכותית, אנרגטית וסוחפת, מצחיקה ומרגשת. החברים מגלים שכיף לספר יחד את הסיפור שכל אחד מהם רצה לספר לבד.

הצגה למבוגרים בהיכל התרבות ע”ש ספי ריבלין, קריית השרון – שעה 20:30

בהיכל התרבות ע”ש ספי ריבלין קריית השרון תתקיים הצגה אורחת למבוגרים “החיים עפים” ב-13.8 בשעה 20:30. זוכה פרס “קיפוד הזהב” 2017 למבצע בהצגת יחיד. מופע ליצנות וירטואוזי, פילוסופי ורב תחומי שנוצר מתוך תובנות, חוויות ומצבים מעולמו של ליצן רפואי. ירון סנצ’ו גושן מהלך על החבל הדק שבין מופע לריפוי ומפליא ללהטט ממחלקה למחלקה, מצחוק לכאב, מאבסורד להגיוני, בתודעה הרחבה של בית חולים כמשל על אדם ועל מסעו בחיים. מופע מצחיק ופותח את הלב ומעורר מחשבות על החיים, המוות, ומה שביניהם.

הצגת נונסנס לצעירי העיר במתחם ה”גג” – המרכז לצעירי נתניה – שעה 22:00

מתחם ה”גג”, ייארח ההצגת מבוגרים The show mask go on עם רינת גליקו בשני מועדים, ימי רביעי וחמישי (14-15.8.19) בשעה 22:00. מופע נונסנס ליצני המגולל את סיפורה של רינה חממה, שחקנית בגיל העמידה והיא רותחת מעצבים על כל העולם שמחליטה להציל את חייה ולעשות מעשה. כי אם החיים נותנים לרינה חממה לימונים אז הקהל יקבל לימונה קרה ותוססת. מופע קומי ליצני בשילוב תאטרון פיזי ומסכות.

ראש עיריית נתניה, מרים פ]יירברג-איכר מסרה כי “נתניה גאה לקיים זו השנה השישית את פסטיבל נתניה הבינלאומי לתאטרון רחוב וליצנות, פסטיבל מרגש, מצחיק וססגוני המושך אליו תיירים מרחבי הארץ ותיירים מחו”ל ומצטרף למגוון אירועי הקיץ שאנו מקיימים בעיר לכל המשפחה. אני מזמינה את כולם ליהנות עמנו”.

